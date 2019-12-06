ЄС обмірковує перегляд податкових пільг на авіапаливо

рландська авіакомпанія Ryanair 2020 року скасує рейси з Києва у два міста Німеччини та Швеції через затримку з поставками літаків Boeing 737 MAX.

Також РБК-Україна писало, що польська авіакомпанія LOT у 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ. LOT подав заявки на отримання слота в українському аеропорту.

Також повідомлялося, що українська лоукост авіакомпанія SkyUp відкриє чотири нових курортних напряму з аеропорту Запоріжжя в Кіпр, Італію, Болгарію та Грузію.