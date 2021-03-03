ЄС треба кілька місяців для розробки COVID-паспортів, - Bloomberg

Європейського союзу знадобиться кілька місяців для розробки і початку видачі сертифікатів про вакцинацію від COVID, які будуть виконувати функцію паспортів для вільних поїздок. У зв'язку з цим зростає ризик втрати ще одного туристичного сезону.

Про це пише Bloomberg з посиланням на поширене серед національних делегацій в Брюсселі повідомлення.

Повідомляється, що технічна робота над цифровою платформою для перевірки COVID-паспортів може зайняти від трьох до чотирьох місяців. Крім того, є юридичні перешкоди і складні медичні питання.

Система буде підтверджувати, що у власника такого паспорта нещодавно був негативний результат тесту, він пройшов повний курс вакцинації або вилікувався від COVID.