ЄС треба кілька місяців для розробки COVID-паспортів, - Bloomberg
Європейського союзу знадобиться кілька місяців для розробки і початку видачі сертифікатів про вакцинацію від COVID, які будуть виконувати функцію паспортів для вільних поїздок. У зв'язку з цим зростає ризик втрати ще одного туристичного сезону.
Про це пише Bloomberg з посиланням на поширене серед національних делегацій в Брюсселі повідомлення.
Повідомляється, що технічна робота над цифровою платформою для перевірки COVID-паспортів може зайняти від трьох до чотирьох місяців. Крім того, є юридичні перешкоди і складні медичні питання.
Система буде підтверджувати, що у власника такого паспорта нещодавно був негативний результат тесту, він пройшов повний курс вакцинації або вилікувався від COVID.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія виступає проти таких паспортів і прив'язки вакцинації до свободи пересування у Європі.
Очікується, що найближчим часом Всесвітня організація охорони здоров'я представить свої рекомендації щодо сертифікатів про вакцинацію від COVID для мандрівників. Спеціальна експертна група вже працює над проектом електронних паспортів.