У ЄС назвали виклик для системи охорони здоров'я України у рамках вакцинації

Глава представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас назвав виклик для системи охорони здоров'я України у рамках вакцинації. Це питання логістики.

"Що я бачу і що відзначають міжнародні партнери як виклик для української системи охорони здоров'я - це саме логістичні спроможності, особливо коли йдеться про такі вакцини як Pfizer, яким потрібно забезпечити дуже конкретні умови перевезення, зберігання. Як США, так і ЄС намагаються допомогти Україні у цих логістичних питаннях", - підкреслив глава представництва.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, від чого залежить точна дата початку вакцинації від коронавірусу в Україні - від поставки вакцин. Зараз наша держава очікує інформацію про дату поставки препаратів.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною.

Президент Володимир Зеленський готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися вже через тиждень.