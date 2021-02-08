ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ЄС назвали виклик для системи охорони здоров'я України у рамках вакцинації

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 12:19
У ЄС назвали виклик для системи охорони здоров'я України у рамках вакцинації Фото: Матті Маасікас (flickr.com European Committee of the Regions)
Автор: Юлія Струк

Глава представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас назвав виклик для системи охорони здоров'я України у рамках вакцинації. Це питання логістики.

Про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Що я бачу і що відзначають міжнародні партнери як виклик для української системи охорони здоров'я - це саме логістичні спроможності, особливо коли йдеться про такі вакцини як Pfizer, яким потрібно забезпечити дуже конкретні умови перевезення, зберігання. Як США, так і ЄС намагаються допомогти Україні у цих логістичних питаннях", - підкреслив глава представництва.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, від чого залежить точна дата початку вакцинації від коронавірусу в Україні - від поставки вакцин. Зараз наша держава очікує інформацію про дату поставки препаратів.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною.

Президент Володимир Зеленський готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися вже через тиждень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Евросоюз вакцина від коронавірусу
NEWS
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію