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У ЄС назвали можливу дату надходження російської вакцини "Супутник V"

Автор: Артур Родивилов

Російська вакцина від коронавіруса "Супутник V" при схваленні Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА) з'явиться в країнах ЄС не раніше кінця 2021 року. Таку заяву зробив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Про це повідомляє Le Figaro.

Він заявив, що не думає, що до кінця поточного року Європі буде доступно необхідну кількість доз цього російського препарату.

За словами чиновника, спочатку необхідно дочекатися "апробації європейським агентством, яке є незалежною організацією". Як заявив Бретон, регулятор ЄС «повинен вивчити російське досьє в найближчі тижні». Він стверджує, що в даному досьє "як і раніше не вистачає даних", через що «процес оцінки може зайняти більше часу».

Як зазначив єврокомісар, після цього потрібно буде знайти виробничі потужності». Бретон розповів, що Росія займається пошуком "індустріальних партнерів у Європі", однак вони в даний час задіяні у виробництві вже схвалених вакцин".

Як повідомляло РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що переговори щодо поставок російської вакцини "Супутник V" почнуться після схвалення препарату Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА).

Так, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцину "Супутник V" не зареєструють в Україні ні при яких умовах.

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