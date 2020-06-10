У ЄС назвали двох головних дезінформаторів про COVID-19 у світі

В ЄК зазначили, що пандемія показала, що неправдива інформація може завдати серйозної шкоди
Російська Федерація і Китай під час пандемії COVID-19 проводять масштабні кампанії з дезінформації. Обидві країни входять
"Що стосується зовнішніх гравців, то ми чітко називаємо Росію і Китай. У нас є ясні докази, щоб робити такі заяви", - заявила вона.
При цьому вона зазначила, що пандемія
Також наголошується, що Євросоюз посилить допомогу незалежним засобам масової інформації та журналістів у країнах, що не входять у співтовариство, в рамках боротьби з дезінформацією.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Китай проводить масштабну кампанію по дезінформації на американських виборах.
Крім того, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Китаю у відмові ділиться інформацією про боротьбу з коронавірусом.
Автор: РБК-Україна