У ЄС назвали двох головних дезінформаторів про COVID-19 у світі

Російська Федерація і Китай під час пандемії COVID-19 проводять масштабні кампанії з дезінформації. Обидві країни входять

"Що стосується зовнішніх гравців, то ми чітко називаємо Росію і Китай. У нас є ясні докази, щоб робити такі заяви", - заявила вона.

При цьому вона зазначила, що пандемія

Також наголошується, що Євросоюз посилить допомогу незалежним засобам масової інформації та журналістів у країнах, що не входять у співтовариство, в рамках боротьби з дезінформацією.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Китай проводить масштабну кампанію по дезінформації на американських виборах.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Китаю у відмові ділиться інформацією про боротьбу з коронавірусом.