ЄС починає постачання 90 вантажівок підвищеної прохідності для ЗСУ
Європейський Союз розпочинає передуча Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Європейського Союзу в Україні.
Зазначається, що логістичне обладнання є частиною ширшого заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня.
"ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ", - говорится в повідомленні.
Цей захід спрямований на підвищення загальної стійкості України та допомогу у зміцненні спроможності ЗСУ. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.
Нагадаємо, Україна отримала від Німеччини 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Вони вже на фронті.
Окрім того, Словенія передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій.