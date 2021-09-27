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ЄС розпочав оцінку застосування бустерної дози вакцини Moderna

Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) приступило до оцінки можливості введення бустерної дози вакцини Moderna. Йдеться про третє щеплення для людей у віці від 12 років як мінімум через пів року після повної вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.​​​

За даними агентства, комітет EMA з лікарських засобів проведе прискорену оцінку даних, представлених американським виробником, включаючи результати поточних клінічних досліджень. На підставі цієї оцінки буде прийнято рішення про необхідність внесення зміни до Інструкції з використання препарату.

На час проведення оцінки EMA зберігає позицію про те, що бустерні дози вакцини від коронавірусу - крайня потреба.

Нагадаємо, раніше компанія Moderna оприлюднила нові дані випробування своєї вакцини проти COVID-19, де підкреслила зниження її ефективності та необхідності введення бустерної дози.

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