ЄС розпочав оцінку застосування бустерної дози вакцини Moderna

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) приступило до оцінки можливості введення бустерної дози вакцини Moderna. Йдеться про третє щеплення для людей у віці від 12 років як мінімум через пів року після повної вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters. ​​​

За даними агентства, комітет EMA з лікарських засобів проведе прискорену оцінку даних, представлених американським виробником, включаючи результати поточних клінічних досліджень. На підставі цієї оцінки буде прийнято рішення про необхідність внесення зміни до Інструкції з використання препарату.

На час проведення оцінки EMA зберігає позицію про те, що бустерні дози вакцини від коронавірусу - крайня потреба.