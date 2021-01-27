В ЄС можуть заборонити використання COVID-вакцини AstraZeneca для літніх людей

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

В Європейському союзі може дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки на певних вікових групах. На цей час немає достатньо даних про те, наскільки добре вакцина діє у людей старше 65 років.

Про це заявила глава Європейського агентства з ліків (EMA) Емер Кук, передає видання The Guardian.

Кук повідомила, що зараз агентство вивчає повноту даних досліджень. Вона зазначила, що не хоче передбачати рішення EMA, але це можливо, що COVID-вакцина AstraZeneca отримає дозвіл на використання тільки на певних вікових групах.

Генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот визнав, що існує "обмежений обсяг даних" про вплив вакцини на літніх людей. Проте глава компанії наполягає, що цієї інформації достатньо, щоб показати "сильне виробництво антитіл у літніх людей, подібне до того, яке ми бачимо у молодих людей".

Соріот заявив, що зрозуміє, якщо деякі країни "з обережності будуть використовувати вакцину тільки на молодих людях".

Раніше німецькі ЗМІ з посиланням на високопоставленого чиновника в Міністерстві охорони здоров'я Німеччини повідомили, що ефективність вакцини AstraZeneca в групі старше 65 років становила 8%. Пізніше МОЗ допустив, що в новинах сплутані дві цифри - частка учасників клінічних випробувань та ефективність вакцини в цій віковій групі.

"Близько 8% учасників клінічних випробувань AstraZeneca були у віці від 56 до 69 років, а лише 3-4% були старше 70 років. Це не значить, що ефективність серед літніх людей становить 8%", - заявили у відомстві.

Проте уряд Німеччини стурбований іншим моментом у клінічних випробуваннях COVID-вакцини було мало літніх людей, у порівнянні з випробуваннями інших виробників. За даними AstraZeneca, частка літніх людей становила 10%.

Нагадаємо, компанія AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини від коронавірусу в Євросоюз в першому кварталі.

Нагадаємо, Європейський союз планує посилити тиск на компанію AstraZeneca, зокрема, можуть подати на суд.