ЕС должен ужесточить санкции против РФ из-за смерти Навального, - глава МИД Литвы

По его словам, "полумеры" недостаточны, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина.

"Если Украина падет, все прекрасно понимают: мы будем следующими. Путин не намерен останавливаться, он не сможет остановиться", - сказал он.

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи министры иностранных дел обсудят вопрос об увеличении военной помощи Украине, и к ним присоединится жена Навального.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальные причины смерти Навального до сих пор не названы. Рассматриваются два варианта. РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба.

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