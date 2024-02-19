RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС должен ужесточить санкции против РФ из-за смерти Навального, - глава МИД Литвы

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейскому союзу необходимо как минимум ужесточить санкции против России после смерти Алексея Навального.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам,  "полумеры" недостаточны, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. 

"Если Украина падет, все прекрасно понимают: мы будем следующими. Путин не намерен останавливаться, он не сможет остановиться", - сказал он.

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи министры иностранных дел обсудят вопрос об увеличении военной помощи Украине, и к ним присоединится жена Навального.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальные причины смерти Навального до сих пор не названы. Рассматриваются два варианта. РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваСанкции против РоссииРоссийская ФедерацияНавальный