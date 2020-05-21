В ЄС змінилися правила для туристів: що важливо знати

В ЄС нові правила для мандрівників (фото: freepik)

Європейський союз випустив нові рекомендації і правила при авіаподорожах

Україна відкриває авіасполучення з Європейським союзом вже з 15 червня. І органами охорони здоров'я ЄС були опублікували нові правила, яких важливо дотримуватися при авіаподорожах.

Там рекомендують обов'язкове використання захисних масок для обличчя під час авіаперельотів, а також ретельну гігієну рук. Такі заходи обережності, пише CNN, повинні будуть убезпечити всіх пасажирів, які знаходяться на борту літака.

Цих правил і принципів повинні дотримуватися всі авіаперевізники після відновлення авіасполучення між країнами Європейського союзу. Вони спрямовані на запобігання зараження майбутніх туристів COVID-19.

Крім того, у нових вимогах йдеться про дотримання соціальної дистанції. Пасажири під час подорожей мають бути впевнені, що ризики для них мінімальні.

"Протокол, випущений сьогодні, переконає пасажирів в тому, що вони можуть безпечно літати, і допоможе галузі подолати наслідки цієї пандемії", - йдеться в заяві Європейського агентства авіаційної безпеки.

Раніше ми писали, що у Києві розповіли про нові правила роботи пляжів, які планують відкрити не тільки в столиці, але і по всій Україні з 1 червня.

Також повідомлялося, що пандемія COVID-19 може створити новий тип туриста.

Автор: Світлана Дудукало