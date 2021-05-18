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У ЄС змінили термін зберігання вакцини Pfizer

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Брюссель, Вівторок 18 травня 2021 08:40
У ЄС змінили термін зберігання вакцини Pfizer Фото: вакцину Pfizer дозволили зберігати довше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що після розмороження невідкриті флакони вакцини Pfizer від коронавірусу можна зберігати в холодильнику до місяця. Це набагато довше, аніж рекомендувалося раніше - 5 діб.

Про це повідомляє BBC.

Необхідність транспортування і зберігання при дуже низьких температурах була одним з основних недоліків вакцини Pfizer, пише BBC.

Попередні вимоги до зберігання вакцин Pfizer ускладнили їх використання в деяких частинах світу.

Ця зміна може вплинути на розгортання вакцинації в ЄС.

Раніше терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини становили:

  • до 6 місяців при температурі від -60 до -80;
  • до 120 годин (5 діб) при температурі від +2 до +8;
  • до 2 годин при температурі до +25.

Після розведення вакцина зберігається 6 годин при температурі від +2 до +25.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Також у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому вакцинація освітян почнеться до початку наступного навчального року.

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