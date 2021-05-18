У ЄС змінили термін зберігання вакцини Pfizer
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що після розмороження невідкриті флакони вакцини Pfizer від коронавірусу можна зберігати в холодильнику до місяця. Це набагато довше, аніж рекомендувалося раніше - 5 діб.
Про це повідомляє BBC.
Необхідність транспортування і зберігання при дуже низьких температурах була одним з основних недоліків вакцини Pfizer, пише BBC.
Попередні вимоги до зберігання вакцин Pfizer ускладнили їх використання в деяких частинах світу.
Ця зміна може вплинути на розгортання вакцинації в ЄС.
Раніше терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини становили:
- до 6 місяців при температурі від -60 до -80;
- до 120 годин (5 діб) при температурі від +2 до +8;
- до 2 годин при температурі до +25.
Після розведення вакцина зберігається 6 годин при температурі від +2 до +25.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.
Також у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому вакцинація освітян почнеться до початку наступного навчального року.