В ЄС хочуть ввести сертифікати вакцинації

В Європейському союзі планують ввести сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Цей документ буде відрізнятися від паспорта вакцинації.

Про це в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

За її словами, даний документ буде медичним, і містити всі дані, пов'язані з вакцинацією.

"Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це станеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Мова йде про медичний документ", - сказала Кіріакідес.

При цьому даний документ не буде надавати ніяких привілеїв, як можливість вільно подорожувати.