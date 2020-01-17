В ЄС хочуть тимчасово заборонити технологію розпізнавання лиця

В ЄС побоюються, що зібрану інформацію можуть використовувати для стеження за європейцями

Єврокомісія пропонує п'ять загальних варіантів можливого регулювання технології розпізнавання осіб: добровільне маркування - компанії, які планують використовувати технологію розпізнавання осіб, добровільно заявляють про дотримання певних правил, після чого ЄС присвоює їм спеціальну "марку" довіри;

секторальні вимоги для державного управління та розпізнавання осіб - це напрямок стосується суто використання технології розпізнавання осіб в держструктурах, де пропонується адаптувати відповідні положення Регламенту про загальний захист даних ЄС (2018);

введення законодавчих обмежень тільки для тих випадків використання штучного інтелекту, які пов'язані з високим рівнем ризику - охорона здоров'я, транспорт, правоохоронна діяльність, судова діяльність тощо;

питання безпеки та відповідальності є захист прав людей внаслідок кібератак, погроз персональних даних і тд.;

управління - зобов'язання ввести на рівні ЄС ефективну систему впровадження прийнятих рішень. Зазначимо, технологія розпізнавання обличчя (FaceID) широко поширена в смартфонах американської компанії Apple. Нагадаємо, в жовтні американська компанія Google в Нью-Йорку представила фірмові смартфони Pixel нового покоління, які володіють схожою технологією.