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ЄС хоче уніфікувати термін дії COVID-сертифікатів, додавши третє щеплення: деталі

Автор: Марія Кучерявець

Європейська комісія хоче уніфікувати терміни дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Зокрема, планується включити у документ відомості про третє (бустерне) щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара охорони здоров’я Стеллу Кіріакідес, яку цитує Euractiv.

"Я повністю погоджуюся з невідкладністю, і саме тому Європейська комісія працює над посиленням координації вільного пересування, включаючи тривалість дії та роль підсилювачів у кампанії вакцинації", - сказала вона.

За її словами, обговорення з країнами-членами ЄС щодо сертифікатів продовжуються, і виконавча комісія блоку має намір виступити з пропозиціями вже цього тижня.

"Ми сповнені рішучості повернути назад нинішню хвилю... і ми також усвідомлюємо, що нам потрібно дати чіткі, послідовні послання громадянам", - сказала вона.

Як повідомляє видання, посилаючись на власні джерела, Європейська комісія запропонує внести відомості про третє щеплення від COVID-19 у термін дії цифрового сертифіката вже на початку грудня.

Вказано, що в ЄС поки схиляються до сценарію необхідності отримання третьої дози вакцини протягом 9 місяців після останньої імунізації.

Зазначимо, що, відповідно до чинних умов, термін дії COVID-сертифіката має закінчуватися через 9 місяців після введення останньої дози вакцини проти коронавірусу, однак раніше пропонувалося через 12.

Нагадаємо, у червні Рада Європейського союзу остаточно затвердила регламенти про впровадження COVID-сертифікатів у ЄС.

Зазначимо, що остаточно ковідні сертифікати увійшли в обіг з 1 липня.

Додамо, що в Україні діють "жовтий" (при введенні однієї дози вакцини) та "зелений" (при завершенні курсу вакцинації) цифрові COVID-сертифікати.

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