ЄС хоче уніфікувати термін дії COVID-сертифікатів, додавши третє щеплення: деталі

"Я повністю погоджуюся з невідкладністю, і саме тому Європейська комісія працює над посиленням координації вільного пересування, включаючи тривалість дії та роль підсилювачів у кампанії вакцинації", - сказала вона.

За її словами, обговорення з країнами-членами ЄС щодо сертифікатів продовжуються, і виконавча комісія блоку має намір виступити з пропозиціями вже цього тижня.

"Ми сповнені рішучості повернути назад нинішню хвилю... і ми також усвідомлюємо, що нам потрібно дати чіткі, послідовні послання громадянам", - сказала вона.

Як повідомляє видання, посилаючись на власні джерела, Європейська комісія запропонує внести відомості про третє щеплення від COVID-19 у термін дії цифрового сертифіката вже на початку грудня.

Вказано, що в ЄС поки схиляються до сценарію необхідності отримання третьої дози вакцини протягом 9 місяців після останньої імунізації.

Зазначимо, що, відповідно до чинних умов, термін дії COVID-сертифіката має закінчуватися через 9 місяців після введення останньої дози вакцини проти коронавірусу, однак раніше пропонувалося через 12.