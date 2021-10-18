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В ЄС готуються вакцинувати від COVID дітей 5-11 років: регулятор вивчає заявку Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) приступило до вивчення заявки компанії Pfizer/BioNTech на використання її вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років. Повідомляється, що рішення буде прийнято протягом декількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ЕМА.

"EMA приступила до оцінки заявки на використання вакцини BioNTech / Pfizer проти COVID-19, Comirnaty, серед дітей у віці від 5 до 11 років", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що комітет агентства з ліків для людини вивчить дані про вакцину, включаючи результати триваючого клінічного дослідження за участю дітей у віці 5-11 років. На підставі зроблених висновків буде прийнято рішення про рекомендацію про її використання.

Про рішення EMA повідомить, як очікується, протягом двох місяців, якщо для його прийняття не потрібна додаткова інформація.

Нагадаємо, Pfizer і BioNTech 15 жовтня запросили ліцензію на вакцинацію проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років.

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