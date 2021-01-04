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ЄС готовий допомогти компаніям розширити виробництво COVID-вакцин

Автор: Андрій Козловський

Європейський союз готовий допомогти фармацевтичним компаніям розширити виробництво вакцини проти коронавірусу. В ЄС хочуть усунути затримку в наданні препаратів, яка відбувається через брак виробничих потужностей.

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Про це повідомляє Euractiv.

"На даний момент вузьким місцем є не обсяг замовлень, а всесвітній брак виробничих потужностей", - сказала комісар з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

За її словами, Брюссель вже надав 100 мільйонів євро німецькій фірмі BioNTech, яка спільно з американським гігантом Pfizer розробила вакцину, щоб допомогти в нарощуванні виробничих потужностей.

"Ми давно ведемо переговори про додаткові дози вакцини від BioNTech і знову готові допомогти в розширенні виробничих потужностей. Інші виробники, з якими у нас є контракти, перебувають на межі затвердження своїх вакцин в ЄС", - сказала Кіріакідес.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні навряд чи будуть використовувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" через її обмежені виробничі потужності.

Також РБК-Україна писало, що 31 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Це перша COVID-вакцина, яку схвалила ВООЗ.

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