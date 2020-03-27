У ЄС не домовились, як врятувати вражену коронавірусом економіку

У ЄС виник гострий конфлікт між найбільш ураженими коронавірусом країнами та консервативною північчю блоку щодо підтримки економіки держав. Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Німеччина та Нідерланди заблокували заклики Італії, Іспанії та Франції видати так звані "коронаоблігації" для фінансування економічної боротьби.

"Деякі країни-члени... запропонували ці "коронаоблігації". Ми говорили, що це не точка зору всіх країн-членів. І саме тому ESM (Європейський механізм стабільності) є для мене кращим інструментом", - заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після закінчення дискусії.

Італія, найбільш постраждала від коронавірусу, закликала до практично необмеженої підтримки зруйнованої економіки. Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, другої найбільш постраждалої країни Європи, підтримав зусилля Італії.

Втім, лідери так і не домовились про це і дали два тижні міністрам фінансів єврозони на розробку плану.

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу на саміті погодили ключові пріоритети у спільних діях задля подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Лідери країн ЄС погодили п’ять пріоритетів.