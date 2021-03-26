У ЄС домовилися наростити виробництво вакцин від коронавірусу

Лідери країн-членів Європейського союзу домовилися наростити виробництво вакцин від коронавірусу. Також у ЄС будуть посилено працювати над поставками вакцин у країни Євросоюзу.
Крім цього у ЄС відзначили важливість прозорості та використання дозволів на експорт вакцин.
"Лідери ЄС взяли на себе зобов'язання прискорити виробництво, доставку і впровадження вакцин", - повідомили в Раді Європи.
В Євросоюзі підтвердили важливість глобальних ланцюжків поставок вакцин і підтвердили, що компанії повинні дотримуватися домовлені строки, зазначені в контрактах.
Також ЄС продовжить сприяти у боротьбі з пандемією в бідних країнах.
"Робота над створенням механізму для того, щоб ділитися вакцинами, повинна початися якнайшвидше, щоб доповнити і підтримати провідну роль платформи COVAX у загальному доступі до вакцин та їх доставки", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити власне виробництво вакцин від COVID-19.
Також РБК-Україна писало, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа перебуває на порозі третьої хвилі коронавірусу.