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У ЄС домовилися наростити виробництво вакцин від коронавірусу

Автор: Ігор Литвиненко

Лідери країн-членів Європейського союзу домовилися наростити виробництво вакцин від коронавірусу. Також у ЄС будуть посилено працювати над поставками вакцин у країни Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Крім цього у ЄС відзначили важливість прозорості та використання дозволів на експорт вакцин.

"Лідери ЄС взяли на себе зобов'язання прискорити виробництво, доставку і впровадження вакцин", - повідомили в Раді Європи.

В Євросоюзі підтвердили важливість глобальних ланцюжків поставок вакцин і підтвердили, що компанії повинні дотримуватися домовлені строки, зазначені в контрактах.

Також ЄС продовжить сприяти у боротьбі з пандемією в бідних країнах.

"Робота над створенням механізму для того, щоб ділитися вакцинами, повинна початися якнайшвидше, щоб доповнити і підтримати провідну роль платформи COVAX у загальному доступі до вакцин та їх доставки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити власне виробництво вакцин від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа перебуває на порозі третьої хвилі коронавірусу.

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Новини України ЕвросоюзВакцина від коронавірусу
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