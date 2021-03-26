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У ЄС домовилися наростити виробництво вакцин від коронавірусу

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 26 березня 2021 12:44
У ЄС домовилися наростити виробництво вакцин від коронавірусу Фото: у ЄС наростять виробництво вакцин від COVID-19 (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Лідери країн-членів Європейського союзу домовилися наростити виробництво вакцин від коронавірусу. Також у ЄС будуть посилено працювати над поставками вакцин у країни Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Крім цього у ЄС відзначили важливість прозорості та використання дозволів на експорт вакцин.

"Лідери ЄС взяли на себе зобов'язання прискорити виробництво, доставку і впровадження вакцин", - повідомили в Раді Європи.

В Євросоюзі підтвердили важливість глобальних ланцюжків поставок вакцин і підтвердили, що компанії повинні дотримуватися домовлені строки, зазначені в контрактах.

Також ЄС продовжить сприяти у боротьбі з пандемією в бідних країнах.

"Робота над створенням механізму для того, щоб ділитися вакцинами, повинна початися якнайшвидше, щоб доповнити і підтримати провідну роль платформи COVAX у загальному доступі до вакцин та їх доставки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити власне виробництво вакцин від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа перебуває на порозі третьої хвилі коронавірусу.

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