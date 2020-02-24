ЄС не буде закривати кордон у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії

Європейська комісія поки не розглядає питання про закриття кордонів в Шенгенській зоні блоку на фоні спалаху коронавірусу в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами комісара Європейського союзу з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стели Кіріакідес, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендувала вводити обмеження на поїздки по Європі.

Солідарна з позицією ЄС і Франція, яка межує з Італією. Там також не бачать необхідності закривати свої кордони через поширення вірусу у сусідній країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Департаменті цивільного захисту Італії повідомили про понад 200 випадків захворювання коронавірусом в країні. Станом на 15:30 24 лютого в Італії від коронавірусу померли 6 осіб.

Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування північних регіонів Італії. Зокрема, в МЗС не рекомендують відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.

Також РБК-Україна повідомляло, що на українському державному кордоні та в аеропортах посилять заходи через коронавірус в Італії.