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В ЄС анонсували нові санкції проти Росії напередодні зустрічі щодо Навального

Новость на русском → Люксембург, Понеділок 22 лютого 2021 05:11
В ЄС анонсували нові санкції проти Росії напередодні зустрічі щодо Навального Фото: Олексій Навальний (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз, судячи з усього, введе нові санкції щодо Росії у зв'язку зі справою опозиційного політика Олексія Навального. Брюссель не потерпить порушення прав людини і не має наміру заспокоюватися з цього питання.

Про це заявив міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн в інтерв'ю, передає DW.

Його слова прозвучали напередодні зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС, учасники якої обговорять подальші дії щодо Москви.

Нові штрафні заходи мають бути юридично незаперечними, вважає Ассельборн. При цьому люксембурзький міністр припускає, що санкції не дадуть належного ефекту на Москву. Він допустив, що найнижча точка у відносинах ЄС і Росії ще не досягнута.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського союзу сьогодні обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Вони готують відповідь.

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

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