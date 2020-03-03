ЄС активував кризовий механізм через коронавірус

Рада Європейського союзу активував механізм комплексного реагування на кризові ситуації (IPCR) у зв'язку з спалахом поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Європейської ради.

Повідомляється, що активував механізм з режиму обміну інформацією на режим повної активації Хорватське головування ЄС.

"Механізми IPCR посилюють здатність Європейського союзу приймати швидкі рішення в разі серйозних межсекторальных криз, які потребують реагування на політичному рівні ЄС. Вони забезпечують необхідну підтримку з боку інститутів і служб ЄС в умовах кризи і його еволюції", - йдеться в повідомленні ЄС.

Нагадаємо, 2 березня Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого. Брюссель створює групу реагування для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Україні виявили перший випадок коронавіруса 3 березня. Про симптоми зараження коронавірусом українець повідомив 28 лютого, 29 лютого він був госпіталізований. Як зазначили в Моз, у нього лихоманка і сухий кашель.