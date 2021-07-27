В ЄС 70% дорослого населення отримали першу дозу COVID-вакцини

За словами, єврокомісара з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідес, Європейський Союз досяг важливої цілі - 70% дорослих отримали першу дозу вакцини та 57% повністю імунізовані.

Вона заначила, що дана статистика свідчить про те, що до кінця літа ЄС досягне своєї мети.

Вказано, що вакцинальна компанія в ЄС почалася повільно в порівнянні з такими країнами, як Великобританія і США, через затримки з поставками доз вакцини, зокрема, від AstraZeneca.

Однак після різкого збільшення постачання з другого кварталу, особливо вакцини Pfizer, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС тепер входить в число світових лідерів.

"Процес надолуження був дуже успішним, але ми повинні продовжувати докладати зусилля…варіант "Дельта" дуже небезпечний. Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію, - сказала вона.