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ЄС може 4 жовтня може схвалити третє щеплення вакциною Pfizer, - Reuters

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 4 жовтня, регулятор ЄС з лікарських засобів прийме рішення про схвалення бустерного щеплення вакциною компанії Pfizer. Однак агентство навряд чи дасть точні вказівки про те, хто повинен її отримувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтримає вакцину, то блок приєднається до Сполучених Штатів, Великобританії та Ізраїлю, які вже отримали зелене світло на застосування бустерів, хоча серед вчених немає єдиної думки про їх необхідність.

"4 жовтня EMA представить висновок про необхідність використання бустерів Pfizer для населення", - сказав глава EMA Емер Кук законодавцям ЄС на внутрішній нараді у вівторок, згідно з протоколом обговорення, що потрапив у розпорядження Reuters.

EMA публічно заявляла, що прийме рішення щодо бустера Pfizer на початку жовтня, але ніколи не називало точної дати.

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