ЄС з 1 січня обмежить в'їзд з Британії через пандемію

Фото: знак на тлі прапорів ЄС (naslovi.eu)

У наступний четвер, 31 грудня, завершується термін дії перехідного періоду після виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Через це Сполучене Королівство потрапить до списку третіх країн, в'їзд з яких обмежено через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Так, з 1 січня 2021 року всі країни Євросоюзу почнуть застосовувати до Британії рекомендацію Єврокомісії щодо тимчасового обмеження на несуттєві поїздки. Відповідно, британці зможуть подорожувати до країн ЄС тільки через важливі причини.

"Щоб звільнити Британію від цих обмежень, Раді ЄС потрібно ухвалити рішення про внесення Сполученого Королівства до списку третіх країн, на чиїх жителів не поширюються тимчасові обмеження", - додали в Єврокомісії.

Зазначається, що цей список регулярно переглядається державами-членами ЄС в Раді Європи.

Водночас ці обмеження не поширюються на громадян ЄС, які проживають в Британії, та британців, які є довготривалими резидентами країн ЄС, незалежно від мети подорожі.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразнішою за інші.

Також РБК-Україна писало, що Україна не планує поки забороняти авіасполучення з Британією. Уряд слідкує за ситуацією в Сполученому Королівстві та може переглянути своє рішення.