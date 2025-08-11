ua en ru
Эрогенные зоны: как они формируются и какую роль в этом играют родители

Понедельник 11 августа 2025 15:02
Эрогенные зоны: как они формируются и какую роль в этом играют родители
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Святослава Федорец

Эрогенные зоны чаще всего расположены на участках тела с более тонкой кожей и более высокой чувствительностью, но иногда они могут формироваться в неожиданных местах. Их развитие начинается еще в первый год жизни и зависит от того, как родители взаимодействуют с ребенком.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала сексолог и психолог Святослава Федорец.

Как формируются эрогенные зоны

Обычно природой заложено так, чтобы эрогенные зоны формировались на чувствительных участках тела, где кожа тоньше, а нервных окончаний - больше. Однако есть и необычные случаи

Федорец привела клинические случаи, когда эрогенные зоны были нетипичными: женщина испытывала оргазм от прикосновения к волосистой части головы, другая - от массажа поясницы.

"Ради гендерного равенства расскажу клинический случай о парне, который оргазмировал от того, что поливал ноги ниже колена холодной водой. И этим доводил себя до оргазма", - приводит пример эксперт.

Почему важны прикосновения в детстве

По словам Федорец, эрогенные зоны формируются еще в первый год жизни, когда родители обеспечивают контакт "кожа к коже". Это помогает ребенку чувствовать привязанность, защищенность и принятие.

Она отметила, что такое ощущение безопасности в будущем влияет на способность получать удовольствие от секса и строить здоровые отношения.

Сексолог предостерегла от того, чтобы ругать ребенка за прикосновения к собственным гениталиям.

"Все части тела важны, и гениталии тоже. Если родители реагируют негативно, у ребенка формируется подсознательное ощущение, что это грязно или плохо. Потом это мешает расслабиться, принимать ласки, спрашивать о своем теле даже у врача", - сказала она.

Федорец подчеркнула, что стыд и негативные установки, сформированные в детстве, могут влиять не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье, а также ограничивать способность получать удовольствие во взрослой жизни.

