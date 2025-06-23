Ермака хотели взорвать? РФ готовила убийство брата главы ОП

По его словам, Денис Ермак сейчас служит в рядах ГУР, в частности в Иностранном легионе. Он выполняет задачи на дронах, часто находится на линии боевого соприкосновения.

"Вариант ликвидации был такой: Денис находится на Запорожском направлении, и как только возвращается с боевого задания - по нему должны сработать из взрывного устройства", - пояснил Малюк.

Фото: Денис Ермак (скриншот)

Квартиру злоумышленника прослушивали

По данным СБУ, исполнителем был молодой инженер из Харькова. Он прибыл в Киев, снял квартиру и начал собирать взрывчатку. Пока он покупал необходимые компоненты, СБУ успела установить в помещении видео- и аудиоконтроль, а также проникнуть в его телефон.

Злоумышленник собирал взрывное устройство четыре ночи подряд. Общий вес - 2,5 кг, включая поражающие элементы и самодельный детонатор.

"Чтобы уничтожить большой джип, достаточно 800 граммов взрывчатки. Здесь было 2,5 кг. В случае подрыва в подъезде не осталось бы ни стен, ни людей", - подчеркнул глава СБУ.

Наблюдение за братом Ермака вел 14-летний подросток, который наблюдал за домом в Киеве. На тот момент снайпер находился на боевом задании, а его жена с двумя детьми оставались дома. Из соображений безопасности семью эвакуировали.

Покушение готовили к переговорам в Стамбуле

Согласно данным СБУ, российская сторона планировала теракт до 15:00 15 мая - именно тогда должна была состояться важная встреча в Стамбуле, в которой участвовал Андрей Ермак.

"Они хотели взорвать квартиру, когда исполнитель принесет "посылку" и позвонит в дверь. У него был телефон, подключенный к взрывчатке. Если бы в эфире раздался звук, что дверь открыли - взрыв был бы мгновенным", - рассказал Малюк.

По его словам, это - классическая схема использования исполнителя "втемную", когда тот не до конца понимает, что именно делает.

"Россиянам нужно было успеть до саммита. Но мы не дали им это сделать", - подытожил глава СБУ.

Что известно о Денисе Ермаке

46-летний Денис Ермак - младший брат главы Офиса президента Андрея Ермака, между ними - восьмилетняя разница в возрасте.

До начала полномасштабной войны он работал в сфере кинопроизводства, в частности вместе с братом. После 2014 года присоединился к боевым действиям в зоне АТО.

Некоторое время Денис Ермак занимал должность внештатного советника одного из заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В 2020 году его имя фигурировало в скандале вокруг обнародованных аудиозаписей. Тогда народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил Ермака в якобы "торговле государственными должностями". Сам Денис Ермак назвал обнародованные материалы смонтированной "нарезкой", а его брат Андрей Ермак заявил, что инцидент был попыткой дискредитации команды Владимира Зеленского.

В начале вторжения России Денис Ермак пошел добровольцем в батальон теробороны. Тогда Андрей Ермак написал на в соцсетях: "Люблю тебя, брат. Горжусь тобой. Давай! Защищаемся. Держимся!"