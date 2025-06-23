Ермака хотели взорвать? РФ готовила убийство брата главы ОП
Служба безопасности Украины предотвратила покушение на снайпера Главного управления разведки Дениса Ермака, который является братом главы Офиса президента Андрея Ермака.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами.
По его словам, Денис Ермак сейчас служит в рядах ГУР, в частности в Иностранном легионе. Он выполняет задачи на дронах, часто находится на линии боевого соприкосновения.
"Вариант ликвидации был такой: Денис находится на Запорожском направлении, и как только возвращается с боевого задания - по нему должны сработать из взрывного устройства", - пояснил Малюк.
Фото: Денис Ермак (скриншот)
Квартиру злоумышленника прослушивали
По данным СБУ, исполнителем был молодой инженер из Харькова. Он прибыл в Киев, снял квартиру и начал собирать взрывчатку. Пока он покупал необходимые компоненты, СБУ успела установить в помещении видео- и аудиоконтроль, а также проникнуть в его телефон.
Злоумышленник собирал взрывное устройство четыре ночи подряд. Общий вес - 2,5 кг, включая поражающие элементы и самодельный детонатор.
"Чтобы уничтожить большой джип, достаточно 800 граммов взрывчатки. Здесь было 2,5 кг. В случае подрыва в подъезде не осталось бы ни стен, ни людей", - подчеркнул глава СБУ.
Наблюдение за братом Ермака вел 14-летний подросток, который наблюдал за домом в Киеве. На тот момент снайпер находился на боевом задании, а его жена с двумя детьми оставались дома. Из соображений безопасности семью эвакуировали.
Покушение готовили к переговорам в Стамбуле
Согласно данным СБУ, российская сторона планировала теракт до 15:00 15 мая - именно тогда должна была состояться важная встреча в Стамбуле, в которой участвовал Андрей Ермак.
"Они хотели взорвать квартиру, когда исполнитель принесет "посылку" и позвонит в дверь. У него был телефон, подключенный к взрывчатке. Если бы в эфире раздался звук, что дверь открыли - взрыв был бы мгновенным", - рассказал Малюк.
По его словам, это - классическая схема использования исполнителя "втемную", когда тот не до конца понимает, что именно делает.
"Россиянам нужно было успеть до саммита. Но мы не дали им это сделать", - подытожил глава СБУ.
Что известно о Денисе Ермаке
46-летний Денис Ермак - младший брат главы Офиса президента Андрея Ермака, между ними - восьмилетняя разница в возрасте.
До начала полномасштабной войны он работал в сфере кинопроизводства, в частности вместе с братом. После 2014 года присоединился к боевым действиям в зоне АТО.
Некоторое время Денис Ермак занимал должность внештатного советника одного из заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
В 2020 году его имя фигурировало в скандале вокруг обнародованных аудиозаписей. Тогда народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил Ермака в якобы "торговле государственными должностями". Сам Денис Ермак назвал обнародованные материалы смонтированной "нарезкой", а его брат Андрей Ермак заявил, что инцидент был попыткой дискредитации команды Владимира Зеленского.
В начале вторжения России Денис Ермак пошел добровольцем в батальон теробороны. Тогда Андрей Ермак написал на в соцсетях: "Люблю тебя, брат. Горжусь тобой. Давай! Защищаемся. Держимся!"
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