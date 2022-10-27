Ермак предложил шаги, которые могут разрешить ситуацию с пленными

Он отметил, что Россия считает себя наследницей СССР, а значит, она является членом Женевских конвенций от 1949 года, включая конвенцию, касающуюся обращения с военнопленными, однако она нарушила все нормы этого документа.

"Представители ООН и Красного Креста не имеют доступа к украинским военнопленным. Россия блокирует доступ ООН к месту ужасного теракта против удерживаемых в плену защитников Мариуполя в Еленовке, где российские преступники в униформе убили около 50 наших солдат. Возможно, они сделали это для того, чтобы скрыть другие свои преступления. Аушвиц стал символом преступлений нацистов, Еленовка может стать одним из многих символов преступлений рашистов", - заявил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что российские захватчики разрушили в Украине десятки населенных пунктов, критическую гражданскую инфраструктуру, склады с едой и горючим, медицинские и образовательные учреждения.

Он также призвал международное сообщество к солидарности с Украиной и предложил ряд практических шагов, которые, по его мнению, могут способствовать разрешению ситуации с пленными.

В частности, Ермак предложил принять совместную декларацию омбудсменов, которая должна осудить преступления против человечности и геноцид, которые Россия совершает против украинцев; направить большую миссию в составе омбудсменов из разных стран в контактную линию, которая находилась бы там до тех пор, пока Россия не предоставит доступ к заключенным пленникам; подготовить и опубликовать релевантный отчет со свидетельствами очевидцев.

"И это лишь несколько инструментов из тех, которые у нас есть. Если мы совместно не примем эти шаги, в российских лагерях смерти могут появиться крематории", - подчеркнул Ермак.