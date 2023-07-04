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Ермак об угрозе теракта на ЗАЭС: от худших планов РФ спасет только коллективная сила

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Вторник 04 июля 2023 22:18
Ермак об угрозе теракта на ЗАЭС: от худших планов РФ спасет только коллективная сила Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Подготовка россиянами теракта на Запорожской атомной электростанции требует сильной и решительной позиции всего демократического мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"От худших планов автократического российского зла спасет только коллективная сила. Враг боится этого", - написал Ермак.

Он подчеркнул, что реальность требует сильной и решительной позиции демократий.

"Один неожиданный для врага шаг может укрепить стратегическую безопасность Европы на следующие десятилетия", - отметил руководитель ОП.

Угроза теракта в ЗАЭС

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как подчеркивает украинское военное командование, провокацию на Запорожской АЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

"По оперативной информации, сегодня на кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы", - отметили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Однако США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не увидели подготовку РФ для удара по Запорожской АЭС. При этом не исключено, что "все может произойти".

В то же время в ГУР сообщили, что российские оккупанты уменьшают присутствие на захваченной Запорожской АЭС. В случае аварийной ситуации персоналу, оставшемуся на станции, приказали обвинять Украину.

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