Єрмак захворів на коронавірус. За тиждень до нормандської зустрічі в Берліні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус. Наступного тижня він має брати участь у зустрічі політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП .

"Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", - розповів Єрмак на сторінці у Facebook.

Нова зустріч політичних радників у нормандському форматі запланована на 10 лютого, тобто у наступний четвер. Україну на переговорах повинен представляти Андрій Єрмак.