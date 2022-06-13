Єрмак: посилення ЗСУ важким озброєнням - головна тема перемовин із союзниками

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Війна з Росією - це боротьба нації за існування. Для нас не існує варіанту поразки. Посилення ЗСУ важким озброєнням - головна тема, яку ми обговорюємо на зустрічах з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном, Борисом Джонсоном, Беном Воллесом та іншими союзниками. Ми плануємо тактичні кроки, щоб нівелювати перевагу росіян в техніці", - написав він.

Керівник ОП запевнив, що український силовий блок працює разом з "антипутінською" коаліцією над єдиною метою - перемогти Росію.