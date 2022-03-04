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Єрмак: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - третього варіанту немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Путін або примусить Україну капітулювати, або спалить все дотла. Він підкреслив, що третього варіанту в Москві не розглядають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Єрмака до The New York Tims.

"Це московський спосіб війни. Сили Путіна продовжать тероризувати країну (Україну - ред.), щоб змусити її здатися. Якщо їм це не вдасться, вони спалять все дотла", - написав Єрмак.

За його словами, в Кремлі розглядають тільки два варіанти: або капітуляція України, або її повне знищення. "Третій варіант не допускається", - резюмував глава ОП.

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський, а на Україну вже тиждень падають російські бомби.

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Андрій ЄрмакОфіс президентаВійна Росії проти України