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Єрмак: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - третього варіанту немає

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 21:51
Єрмак: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - третього варіанту немає Фото: глава офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Путін або примусить Україну капітулювати, або спалить все дотла. Він підкреслив, що третього варіанту в Москві не розглядають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Єрмака до The New York Tims.

"Це московський спосіб війни. Сили Путіна продовжать тероризувати країну (Україну - ред.), щоб змусити її здатися. Якщо їм це не вдасться, вони спалять все дотла", - написав Єрмак.

За його словами, в Кремлі розглядають тільки два варіанти: або капітуляція України, або її повне знищення. "Третій варіант не допускається", - резюмував глава ОП.

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський, а на Україну вже тиждень падають російські бомби.

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