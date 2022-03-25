Єрмак розповів, які країни можуть стати гарантами безпеки для України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, гарантами мають бути постійні члени ООН та інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Telegram Єрмака.

"Сьогодні в інтерв‘ю грузинським журналістам розповів, що Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, бо саме наша країна героїчно протистоїть одній з найбільших армій світу", - сказав Єрмак.

Також він додав, що гарантами безпеки України мають бути постійні члени ООН, й Україна б долучила до цього також Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль.

"Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії. Ми зацікавлені, щоб долучалися й наші сусіди", - сказав керівник.

Окрім того, він додав, що це мають бути конкретні працюючі гарантії, оскільки Україна має "негативний досвід Будапештського меморандуму, який більше точно не повторить".