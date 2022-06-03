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Єрмак показав американські БТРи, що вирушають в Україну

Фото: американські бронетранспортери М113 (t me)
Автор: Артем Горовенко

Глава офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео завантаження чергової партії американських бронетранспортерів М113 для відправки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Бронетранспортери М113 готуються до відправки в Україну", - написав він.

Як відомо, 30 квітня Міністерство оборони США опублікувало відео навантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправки їх в Україну.

14 травня сухопутні війська ЗСУ повідомили, що відпрацьовують навички наступальних дій на американських БТР M113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

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Сполучені Штати АмерикиАндрій Єрмак