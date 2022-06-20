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Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Білорусь вже взяла участь в агресії проти України, надавши Росії свою територію для запуску ракет і російських військ. Однак масштабно воювати проти України Білорусь навряд чи буде.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LB.

"Безумовно, Білорусь взяла участь в агресії - саме з її території стартували перші ракети, звідти напали російські війська. Однак ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цю ідею. Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але ймовірність масштабної участі у війні білоруської армії не дуже висока саме через настрої народу Білорусі", - заявив він.

Єрмак переконаний, що Білорусь повинна нести відповідальність за фактичну співучасть у війні - пропорційно обсягам цієї співучасті.

"Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь неактивно бере участь у війні", - підкреслив він.

Раніше в МВС України заявили, Білоруська армія навряд чи зважиться на наступ на Україну без військової підтримки Росії.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про відсутність загрози наступу на Україну з білоруського напрямку і назвав причину.

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Андрій ЄрмакВійна Росії проти УкраїниБілорусь