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Ермак назвал способ защиты от российских ракет

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Воскресенье 09 октября 2022 20:33
Ермак назвал способ защиты от российских ракет Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны, чтобы эффективнее сбивать российский террористический "мусор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Современные системы ПВО - это именно то, что нам нужно, чтобы эффективнее сбивать российский террористический "мусор", которым они обстреливают наши мирные города. Будем сбивать, а также наказывать террористов за преступления против наших людей", - отметил глава ОП.

Ермак также добавил, что это именно тот ответ, который должна давать цивилизация.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты сбросили гранату с дрона недалеко от магазина в Мирополье Сумской области. Смертельные ранения получила гражданская женщина, которая находилась рядом в момент атаки.

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