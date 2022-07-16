Єрмак про масовані обстріли українських міст: економіка РФ має бути знищена

"Вінниця, Дніпро, Одеса, Харків, Чугуїв, Нікополь, Миколаїв... Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Їм потрібно більше жертв серед мирних людей, тому що вони сподіваються зломити дух опору нашого суспільства, залякати нас", - написав він.

Єрмак зазначив, що тактика, яку застосовує Росія, - це тактика терористів.

"Вони думають, що зможуть зупинити звільнення території України, не дати ЗСУ знищувати їх склади з боєприпасами та інші військові об'єкти. Нічого не вийде. А за терор проти українців і нашої держави доведеться відповідати. Росія повинна бути визнана країною-спонсором тероризму. Їх економіка повинна бути знищена, щоб вони не могли більше фінансувати війну", - додав глава ОП.