Єрмак про масовані обстріли українських міст: економіка РФ має бути знищена

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Вони хочуть більше жертв серед мирних жителів, оскільки сподіваються залякати українське суспільство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.
"Вінниця, Дніпро, Одеса, Харків, Чугуїв, Нікополь, Миколаїв... Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Їм потрібно більше жертв серед мирних людей, тому що вони сподіваються зломити дух опору нашого суспільства, залякати нас", - написав він.
Єрмак зазначив, що тактика, яку застосовує Росія, - це тактика терористів.
"Вони думають, що зможуть зупинити звільнення території України, не дати ЗСУ знищувати їх склади з боєприпасами та інші військові об'єкти. Нічого не вийде. А за терор проти українців і нашої держави доведеться відповідати. Росія повинна бути визнана країною-спонсором тероризму. Їх економіка повинна бути знищена, щоб вони не могли більше фінансувати війну", - додав глава ОП.
Нагадаємо, російська армія 15 липня атакувала місто Дніпро. Ворожі ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поруч з ним, в результаті чого є загиблі і поранені.
Крім того, вранці 16 липня окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв (Харківська область). В результаті атаки є руйнування, три людини загинули, ще стільки ж поранені.
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