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Ердоган заявив, що заразився "Омікроном"

Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заразився штамом коронавірусу "Омікрон", який викликає легкі симптоми. Він продовжить роботу вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Ердогана в Telegram-каналі.

"Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним", - написав він.

При цьому він зазначив, що це легка форма захворювання, яка викликається штамом "Омікрон".

Турецький президент планує продовжити роботу вдома.

Нагадаємо, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перебував з візитом у Києві, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Турция