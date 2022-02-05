Ердоган заявив, що заразився "Омікроном"

"Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним", - написав він.

При цьому він зазначив, що це легка форма захворювання, яка викликається штамом "Омікрон".

Турецький президент планує продовжити роботу вдома.