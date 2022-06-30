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Ердоган заявив, що тримає контакт з Путіним, щоб "прокласти шлях до миру"

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що перебуває в тісному контакті з главою Кремля Володимиром Путіним. Він пояснив, що робить це для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Відповідну заяву Ердоган зробив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Мадриді.

Лідер сказав, що Туреччина виконує роль посередника між Україною і Росією і хоче якомога швидше зупинити гуманітарну кризу. Ердоган вважає, що НАТО має зосередити дипломатичні сили. Тому він з самого початку війни перебуває в "тісному діалозі" з українською та російською сторонами.

"Я перебуваю в постійному контакті з президентом Росії Путіним. Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб зробити кроки, які прокладуть шлях до міцного миру", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, що раніше в Туреччині заявили про успішні переговори з Росією щодо розблокування українських морських портів.

При цьому в МЗС України запевнили, що домовленості для проведення чотиристоронніх переговорів ще не досягнуті.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияВолодимир Путін