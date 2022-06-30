ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ердоган заявив, що тримає контакт з Путіним, щоб "прокласти шлях до миру"

Новость на русском →
Мадрид, Четвер 30 червня 2022 17:38
Ердоган заявив, що тримає контакт з Путіним, щоб "прокласти шлях до миру" Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що перебуває в тісному контакті з главою Кремля Володимиром Путіним. Він пояснив, що робить це для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Відповідну заяву Ердоган зробив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Мадриді.

Лідер сказав, що Туреччина виконує роль посередника між Україною і Росією і хоче якомога швидше зупинити гуманітарну кризу. Ердоган вважає, що НАТО має зосередити дипломатичні сили. Тому він з самого початку війни перебуває в "тісному діалозі" з українською та російською сторонами.

"Я перебуваю в постійному контакті з президентом Росії Путіним. Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб зробити кроки, які прокладуть шлях до міцного миру", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, що раніше в Туреччині заявили про успішні переговори з Росією щодо розблокування українських морських портів.

При цьому в МЗС України запевнили, що домовленості для проведення чотиристоронніх переговорів ще не досягнуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп Ердоган Турция Володимир Путін
NEWS
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією