Ердоган заявив, що тримає контакт з Путіним, щоб "прокласти шлях до миру"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що перебуває в тісному контакті з главою Кремля Володимиром Путіним. Він пояснив, що робить це для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Відповідну заяву Ердоган зробив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Мадриді.

Лідер сказав, що Туреччина виконує роль посередника між Україною і Росією і хоче якомога швидше зупинити гуманітарну кризу. Ердоган вважає, що НАТО має зосередити дипломатичні сили. Тому він з самого початку війни перебуває в "тісному діалозі" з українською та російською сторонами.

"Я перебуваю в постійному контакті з президентом Росії Путіним. Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб зробити кроки, які прокладуть шлях до міцного миру", - заявив президент Туреччини.