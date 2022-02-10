RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ердоган одужав від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що одужав від коронавірусу. Він отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ердогана в Twitter.

"Слава богу, аналізи, які у нас були за останні два дні, були негативними. Я хотів би висловити подяку моїм братам і сестрам, які підтримували нас своїми молитвами і красивими посланнями з усієї країни і світу під час цього процесу", - написав турецький президент.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заразився коронавірусом. Про це він повідомив після візиту в Україну.

Крім того, глава МЗС Словаччини Іван Корчок отримав позитивний результат на COVID-19 після візиту в Україну.

Додамо, що 10 лютого стало відомо, що принц Чарльз заразився коронавірусом вдруге.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганКоронавірус