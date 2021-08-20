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Ердоган ввів нові обмеження в Туреччині для нещеплених громадян через COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Ердоган ввів нові обмеження в Туреччині для нещеплених громадян через COVID-19. За словами глави держави, нещепленим громадянам заборонять без негативного ПЛР-тесту відвідувати масові заходи, включаючи концерти, театри і кінотеатри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Також тести будуть необхідні при посадці на літаки і міжміські автобуси.

Крім того, попередив Ердоган, нещепленим студентам і співробітникам університетів доведеться регулярно здавати ПЛР-тести на COVID-19, а вчителів і працівників шкіл зобов'яжуть робити їх як мінімум двічі на тиждень.

При цьому глава держави нагадав, що вакцинація в країні є добровільною, проте він закликає робити щеплення від COVID-інфекції.

Нагадаємо, що МОЗ Туреччини закликало робити третю COVID-щеплення.

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Турция