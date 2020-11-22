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Ердоган пообіцяв, що турецька вакцина від COVID-19 буде доступна всьому світу

Автор: Инна Собора

У період пандемії розвинені країни не зуміли продемонструвати необхідну солідарність і взаємодопомога. Вакцина від коронавіруса турецької розробки буде доступна всьому світу.

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Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, звертаючись до учасників саміту G20 в режимі відеоконференції, пише "Анадолу".

Він зазначив, що Туреччина вже надала безоплатну допомогу 15 країн-членів G20.

Ердоган виступив за те, що платформа G20 повинна підготувати і задіяти механізми, що забезпечують доступний і рівноправний доступ до вакцини для всіх країн.

Нагадаємо, місяць тому Туреччина почала випробування вакцини від коронавирусной хвороби на людях.

Раніше повідомлялося, що в світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від коронавіруса. Україна активно веде з ними переговори про постачання вакцин, у разі успіху.

Прогноз погоди
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