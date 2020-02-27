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Ердоган підтвердив загибель турецьких військових в Сирії

Новини » Політика     27.02.2020 - 15:32
Ердоган підтвердив загибель турецьких військових в Сирії
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

В Ідлібі загинули 3 турецьких військових

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що в результаті сьогоднішнього авіаудару в Сирії загинули турецькі військовослужбовці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Ердогана в Twitter.

Ердоган підтвердив, що жертвами авіаудару урядових сил по сирійському місту Ідліб стали троє турецьких військовослужбовців. Він наголосив, що сили режиму Башара Асада зазнали набагато більших втрат від удару у відповідь.

"В Ідлібі загинули троє наших військових, але сили режиму зазнають більш серйозних втрат. Боротьба в Ідлібі йде і буде продовжуватися", - заявив він.

Також Ердоган стверджує, що ситуація в сирійській провінції Ідліб розвивається позитивно для Туреччини.

"Ми продовжимо переговори з Росією, але ми заявляємо, що ми присутні в Ідлібі на підставі Аданської угоди з Сирією. Ми хочемо, щоб на територіях Сирії із заходу до сходу склалася спокійна ситуація", - додав президент Туреччини.

Нагадаємо, сьогодні вранці турецькі ЗМІ повідомили про загибель військовослужбовців Збройних сил Туреччини на півночі Сирії. Повідомлялося, що в результаті авіаудару по Ідлібу загинули двоє турецьких військових, ще 2 - отримали поранення.

Як відомо, 20 лютого Туреччина почала чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак сирійський президент заявив, що його військові в Сирії не припинять наступ на Ідліб, поки не досягнуть повної перемоги.

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