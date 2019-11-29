Ердоган засудив слова Макрона про "смерть мозку" НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його слова про те, що Північноатлантичний альянс (НАТО) перебуває у стані "смерті мозку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анатолійське агентство.

"Звертаюся до президента Франції і скажу те ж саме на саміті НАТО. Макрону самому слід звернутися до лікаря на предмет смерті мозку", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Макрон раніше заявляв, що всередині НАТО повністю пропала координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що Європейському союзу необхідно почати думати про себе як про самостійної геополітичної сили.

Пізніше Макрон заявив, що його заяви про те, що НАТО переживає "смерть мозку", стали корисним сигналом тривоги для членів альянсу, і він не буде просити вибачення за це. Так, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Парижі, Макрон не вибачився за зауваження, які, за його словами, були необхідні після того, як союзники стали занадто зосереджені на питаннях бюджету, а не на розвиток геополітики.