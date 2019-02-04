Ердоган звинуватив США в "мовчанні" у зв'язку з убивством саудівського журналіста

Ердоган упевнений, що вбивство журналіста не є звичайним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Соединенные Штаты Америки (США) в "молчании" в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Эрдогана, убийство Хашкаджи не обычное.

"Я не могу понять молчание Америки ... Мы хотим, чтобы все прояснилось, потому что это зверство, убийство", - сказал Эрдоган.

Отметим, Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Он посетил консульство, чтобы получить документы на предстоящий брак с гражданкой Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация ООН склонна считать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

В Турции сейчас находится специальная докладчица ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая расследует убийство Хашкаджи.