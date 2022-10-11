Эрдоган может провести встречу с Путиным уже завтра: что планируют обсудить

По данным турецкого источника, встреча лидеров может состояться в среду, 12 октября, но может быть и отложена до 13 октября.

Встреча должна состояться в полях саммита Совещания по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии.

Что могут обсудить стороны

По данным CNN Türk, президент Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине и сближению сторон при посредничестве Турции.

Как известно, на прошлой неделе советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что российский президент Владимир Путин планирует заключить "новое большое соглашение" с Западом. Оно якобы будет частично касаться Украины.

Позже турецкие СМИ написали, что Анкара хочет организовать переговоры между странами Запада и Россией и соответствующее предложение уже передано Вашингтону. США в свою очередь якобы "позитивно прокомментировали" такой шаг.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на информацию о переговорах заявил, что Россия не хочет мира с Украиной. По его словам, доказательством этого являются постоянные обстрелы украинских городов, в результате которых гибнут гражданские.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что проведение переговоров России с Западом по войне невозможно без участия Украины.